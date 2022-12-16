Минфин утвердил перечень имущества, подлежащего приватизации вне прогнозного плана

Ведомство впервые утвердило перечень находящегося в федеральной собственности имущества, приватизация которого будет осуществляться без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.

Он указан в приказе Минфина от 15 декабря 2022 г № 553.

Утвердить перечень получилось после внесения в 2022 году изменений в Федеральный закон № 178-ФЗ.

Документ ускорит темпы вовлечения в хозяйственный оборот имущества РФ, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего ему доход.

Продажа такого имущества пойдет в 2023 году способами, установленными законодательством о приватизации.

В течение 2023 года перечень расширят. Дополнения подготовят Минфин с Росимуществом.