ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

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🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность
Иллюстрация: Ketut Subiyanto/pexels

Согласно статье 58 НК РФ компании и ИП сдают уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

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Уведомление – это прединформирование, пояснила начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина.

После сдачи декларации суммы из уведомления заменяются суммами из декларации. То есть, в день сдачи декларации уведомление, как говорится, «превратится в тыкву».

Поэтому после сдачи декларации уточнять данные из уведомления уже не надо. На этот момент оно теряет свою актуальность.

При этом если сдать уведомление, но не сдать декларацию, начисление по уведомлению аннулируют.

Например, компания до 25.02 уведомляет о страховых взносах за январь, 28.02 платит их. 25.03 уведомляет о взносах за февраль и 28.03 платит их.

А 25.04 – срок сдачи РСВ за 1 квартал. Оттуда налоговики узнают точную сумму взносов за январь, февраль, март. Первоначальные данные из уведомления уже не будут иметь значение. Ориентироваться будут на данные РСВ.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

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