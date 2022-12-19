Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Записывайтесь на курс повышения квалификации, чтобы научиться работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

Курс стартует 1 января, осталось только 12 мест.

Первый урок смотрите бесплатно.

Учитывайте, что действующие стандарты необходимо применять в совокупности. Поэтому мы объединили все шесть новых стандарта в одном курсе.

Курс повышения квалификации – это 140 ак. часов обучения, подготовка к итоговой аттестации вместе с преподавателем и удостоверение о повышении квалификации, которое заносится в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Общение во время обучения двусторонее: если возникнут сложности и вопросы, вы можете написать через закрытый чат куратору потока. И получите ответ.

Читайте честные отзывы о курсе, смотрите подробную программу, планируйте время для обучения и ныряйте в ближайший поток.

Начало года – самое комфортное время, чтобы степенно пройти обучение на каникулах.