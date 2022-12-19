Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

Версия для печати

Записывайтесь на курс повышения квалификации, чтобы научиться работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

Курс стартует 1 января, осталось только 12 мест.

Первый урок смотрите бесплатно.

Учитывайте, что действующие стандарты необходимо применять в совокупности. Поэтому мы объединили все шесть новых стандарта в одном курсе.

Курс повышения квалификации – это 140 ак. часов обучения, подготовка к итоговой аттестации вместе с преподавателем и удостоверение о повышении квалификации, которое заносится в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Общение во время обучения двусторонее: если возникнут сложности и вопросы, вы можете написать через закрытый чат куратору потока. И получите ответ.

Читайте честные отзывы о курсе, смотрите подробную программу, планируйте время для обучения и ныряйте в ближайший поток.

Начало года – самое комфортное время, чтобы степенно пройти обучение на каникулах.

Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

ЭДО

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

Читать еще