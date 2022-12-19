Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

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V Церемония награждения ежегодной Премией «Управление изменениями. Визионеры» состоялась 14 декабря в пространстве MJ Hall.

Проект +1 с 2018 года награждает лучших в управлении изменениями предпринимателей и НКО.

«Этот год самая большая проверка на устойчивость за последние десятилетия. Уже пятый год Проект +1 награждает компании и проекты, которые инвестируют в лучшее будущее, а не берут у него взаймы» – отметила CEO Проекта устойчивого развития +1, Президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

В этом году на Премию было подано 170 заявок. В числе победителей в номинациях двух блоков – «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов» – оказались компании, сохранившие свои стратегические цели и идущие по пути их реализации, несмотря на сложные вызовы 22-го года.

Лучшие нефинансовые отчеты

  • Обладателем премии в номинации «Лучшее представление / визуализация информации в отчете» стало ПАО «ФосАгро».
  • В номинации «Лучшее раскрытие информации об ESG-рисках и управлении ими» отчетом-победителем стала работа En+ Group (международная компания ПАО «ЭН+ ГРУП»).
  • ПАО «ЭЛ5-Энерго» лидировало сразу в двух номинациях: за «Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия» и «Лучшее раскрытие информации об этике ведения бизнеса».
  • За «Лучшее раскрытие практик взаимодействия с заинтересованными сторонами» статуэтку лауреата вручили ООО «Сахалинская Энергия».
  • «За лучшее раскрытие информации в вопросах экологического воздействия» – ПАО «Северсталь».
  • Отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» стал наиболее успешным в номинации «Лучшее раскрытие информации в вопросах социального воздействия».
  • «Лучший отчет НКО» предоставил благотворительный фонд «Дорога к дому».

Лучшие проекты

  • В номинации «Экономика. Бизнес» победило ПАО «Северсталь», внедрившее на своем предприятии уникальную технологию фитоочистки шахтных вод. Также компания стала абсолютным лидером в номинации «Экономика. НКО» – как соучредитель Агентства Городского Развития.
  • Третье место в номинации «Экология. Бизнес» заняла Корпорация ЭКОПОЛИС. Награду присудили за создание комплекса заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО).
  • На втором месте – компания «Система ПБО», которая организовала первое в России производство биотоплива из возобновляемых ресурсов.
  • Первое место присудили SPLAT Global за проект «Щетка, сдавайся!» и компании «ОПТИКОМ» за проекты «Циклические сервисы».
  • В номинации «Общество. Бизнес» абсолютным лидером стала АНО «Федерация адаптивного хоккея».
  • В номинации «Уникальная синергия» победила компания X5 Group с проектом фудшеринга в ритейле. На втором месте – ECR Russia и ПАО «ВымпелКом», а на третьем – ПАО «АК БАРС» БАНК.
  • За «Успешный старт» наградили АФК «Система» – в компании создали уникальный центр компетенций в сфере многоэтажного деревянного домостроения.
  • Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» получило специальный приз «Город будущего».
  • В номинации «Лучший импакт-проект» победил телеканал CТС Love с проектом «Новый образ современного пожилого человека».
Некоммерческие организации

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