Малый и средний бизнес

На льготный лизинг для МСП выделили больше миллиарда рублей

Также малым и средним предприятиям сохранили низкие ставки по лизинговым платежам.

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Правительство направит свыше 1,1 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга для МСП, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

«Важно, что такие меры позволят бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции», – сообщил Михаил Мишустин, председатель правительства.

Малым и средним предприятиям продлили низкие ставки лизинговых платежей: не более 6% годовых на оборудование российского производства и не выше 8% – на зарубежное.

Такая поддержка позволит предпринимателям выгодно арендовать оборудование.

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