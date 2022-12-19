На льготный лизинг для МСП выделили больше миллиарда рублей

Правительство направит свыше 1,1 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга для МСП, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.
«Важно, что такие меры позволят бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции», – сообщил Михаил Мишустин, председатель правительства.
Малым и средним предприятиям продлили низкие ставки лизинговых платежей: не более 6% годовых на оборудование российского производства и не выше 8% – на зарубежное.
Такая поддержка позволит предпринимателям выгодно арендовать оборудование.