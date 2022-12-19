Карьера бухгалтера

📢 За выходные Сообщество профессиональных бухгалтеров выросло в четыре раза

В пятницу на «Клерке» стартовал новый проект – сообщество профессиональных бухгалтеров. Мы объединяем самых крутых профессионалов отрасли, чтобы помогать повышать квалификацию, предлагать новые пути развития и качать ваш персональный статус.

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Сообщество намерено:

  • отстаивать профессиональные интересы бухгалтеров в органах власти.
  • бороться, чтобы не пропускать очередные нелепые поправки в НК и другие законы, которые важны для бухгалтеров.
  • давать участникам ключевые навыки и навыки профессионального роста, чтобы они могли выделиться среди конкурентов в гонке за хорошую работу.
Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

ЭДО

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

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