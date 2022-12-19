📢 За выходные Сообщество профессиональных бухгалтеров выросло в четыре раза

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Сообщество намерено:
- отстаивать профессиональные интересы бухгалтеров в органах власти.
- бороться, чтобы не пропускать очередные нелепые поправки в НК и другие законы, которые важны для бухгалтеров.
- давать участникам ключевые навыки и навыки профессионального роста, чтобы они могли выделиться среди конкурентов в гонке за хорошую работу.