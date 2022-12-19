МИР

Бесконтактная оплата через Mir Pay станет доступна в онлайн-магазинах

Работать платежная система будет только на устройствах с Android. Продавцы интернет-магазинов смогут подключить Mir Pay через сервис ЮKassa.

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Владельцы карт «Мир» со смартфонами на базе операционной системы Android, с установленными на них мобильным приложением Mir Pay смогут оплачивать покупки и услуги онлайн. Об этом сообщают «РИА Новости».

Покупателю достаточно будет просто нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении.

Интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок – Mir Pay. Такую возможность продавцам предлагает ЮKassa – сервис для приёма платежей финтех-компании ЮMoney.

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