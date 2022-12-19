Применяете ли вы эту норму из стандарта об учетной политике? Мы знаем, что нет

Множество бухгалтеров не использует эту норму на практике. А ведь она действительно упрощает ведение бухучета. Причем эту норму можно применить к любому стандарту. Для этого требуется принять соответствующее профессиональное решение, обоснованность которого можно будет доказать и пользователям отчетности, и проверяющим.

Между тем, бухгалтеры считают стандарты сложными, а местами абсурдными. Вот только один из диалогов, а подобных мнений среди обсуждений сотни.

ФСБУ действительно могут показаться сложными. Но только, если пытаться освоить их самостоятельно.

Мы же обратились к экспертам, которые перевели все формулировки на человеческий и понятным языком описали изменения и новые требования в целом курсе.

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