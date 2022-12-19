Применяете ли вы эту норму из стандарта об учетной политике? Мы знаем, что нет

Требование рациональности! Вы используете эту норму, согласно которой организация вправе формировать информацию, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской отчетности организации НЕ зависят экономические решения пользователей этой отчетности? Отнесение информации к несущественной организация осуществляет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера этой информации.

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Множество бухгалтеров не использует эту норму на практике. А ведь она действительно упрощает ведение бухучета. Причем эту норму можно применить к любому стандарту. Для этого требуется принять соответствующее профессиональное решение, обоснованность которого можно будет доказать и пользователям отчетности, и проверяющим.

Между тем, бухгалтеры считают стандарты сложными, а местами абсурдными. Вот только один из диалогов, а подобных мнений среди обсуждений сотни.

ФСБУ действительно могут показаться сложными. Но только, если пытаться освоить их самостоятельно.

Мы же обратились к экспертам, которые перевели все формулировки на человеческий и понятным языком описали изменения и новые требования в целом курсе.

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