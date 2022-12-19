С 2023 года заработают поправки в план счетов бюджетного учета

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, в плане счетов появятся строки для отражения:
- вложений в биологические активы;
- затрат на биотрансформацию;
- расчетов по доходам от деятельности простого товарищества.
Признаются утратившими силу строки:
- средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути;
- поступления средств бюджета на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути;
- выбытия средств бюджета со счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути.
Обновленный план счетов заработает с 2023 года.