Бюджетный учет

С 2023 года заработают поправки в план счетов бюджетного учета

Внесут изменения в план счетов бюджетного учета и инструкцию по его применению, утвержденные приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н.

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Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в плане счетов появятся строки для отражения:

  • вложений в биологические активы;
  • затрат на биотрансформацию;
  • расчетов по доходам от деятельности простого товарищества.

Признаются утратившими силу строки:

  • средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути;
  • поступления средств бюджета на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути;
  • выбытия средств бюджета со счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути.

Обновленный план счетов заработает с 2023 года.

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