Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

В письме от 18.01.2022 № 07-01-09/2142 Минфин не рассматривал ситуацию временного отъезда руководителя за границу, однако его можно применить к этой ситуации.

Добавим, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть подписана только лицами, уполномоченными на это:

или законодательством РФ;

или учредительными документами организации;

или решениями органов ее управления.

Передать полномочие подписать бухотчетность за 2022 год руководитель может на основании доверенности. К примеру, главбуху.

Но передавать право подписи отчетности лицам, не состоящим в трудовых отношениях с организацией, тоже не запрещено (ст. 185 ГК РФ).

Учитывайте, что поменялись почти все декларации и расчеты, произошло множество изменений.

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