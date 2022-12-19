Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

В письме от 18.01.2022 № 07-01-09/2142 Минфин не рассматривал ситуацию временного отъезда руководителя за границу, однако его можно применить к этой ситуации.
Добавим, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть подписана только лицами, уполномоченными на это:
- или законодательством РФ;
- или учредительными документами организации;
- или решениями органов ее управления.
Передать полномочие подписать бухотчетность за 2022 год руководитель может на основании доверенности. К примеру, главбуху.
Но передавать право подписи отчетности лицам, не состоящим в трудовых отношениях с организацией, тоже не запрещено (ст. 185 ГК РФ).
Учитывайте, что поменялись почти все декларации и расчеты, произошло множество изменений.
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