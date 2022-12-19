Повышение квалификации для бухгалтеров

Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

Руководитель организации может передать полномочия подписывать бухгалтерскую отчетность доверенному лицу. Ведь 402-ФЗ не содержит прямого запрета на такое решение. И никаких ограничений на этот счет власти не установили.

Версия для печати
Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

В письме от 18.01.2022 № 07-01-09/2142 Минфин не рассматривал ситуацию временного отъезда руководителя за границу, однако его можно применить к этой ситуации.

Добавим, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть подписана только лицами, уполномоченными на это:

  • или законодательством РФ;
  • или учредительными документами организации;
  • или решениями органов ее управления.

Передать полномочие подписать бухотчетность за 2022 год руководитель может на основании доверенности. К примеру, главбуху.

Но передавать право подписи отчетности лицам, не состоящим в трудовых отношениях с организацией, тоже не запрещено (ст. 185 ГК РФ).

Учитывайте, что поменялись почти все декларации и расчеты, произошло множество изменений.

Пройдите курс по отчетности за 2022 год.

Отчитаетесь без штрафов и сможете легко пройти аттестационное испытание. А значит, получите удостоверение аттестованного участника и удостоверение о повышении квалификации, номер которого будет в госреестре ФИС ФРДО.

Это документы, доказывающие полноту и актуальность ваших знаний.

Программа аттестации включает 12 модулей: налоги, взносы, охрана труда, проверки и т.д. Запись уже идет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

Руководитель организации может передать полномочия подписывать бухгалтерскую отчетность доверенному лицу. Ведь 402-ФЗ не содержит прямого запрета на такое решение. И никаких ограничений на этот счет власти не установили.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговая отчетность

Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Налоговую ошибку мало выявить. Надо сделать так, чтобы минимизировать негативные последствия. Для этого следует внести исправления в отчетность. Проще говоря – подать уточненки. Подробности – в статье.

Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ФСБУ Документооборот

Новые правила ФСБУ 27/2021: как теперь оформлять и хранить документы

ФСБУ 27/2021 «Документооборот» должны применять все юридические лица, кроме бюджетников и ИПшников. Рассказываем, что вы обязательно должны знать, чтобы не накосячить в годовой отчетности.

Новые правила ФСБУ 27/2021: как теперь оформлять и хранить документы
Читать еще