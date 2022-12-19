⛹🏻‍♀️⚽Как стать Месси бухучета

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Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

Руководитель организации может передать полномочия подписывать бухгалтерскую отчетность доверенному лицу. Ведь 402-ФЗ не содержит прямого запрета на такое решение. И никаких ограничений на этот счет власти не установили.

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Налоговая отчетность

Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Налоговую ошибку мало выявить. Надо сделать так, чтобы минимизировать негативные последствия. Для этого следует внести исправления в отчетность. Проще говоря – подать уточненки. Подробности – в статье.

Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

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ФСБУ Документооборот

Новые правила ФСБУ 27/2021: как теперь оформлять и хранить документы

ФСБУ 27/2021 «Документооборот» должны применять все юридические лица, кроме бюджетников и ИПшников. Рассказываем, что вы обязательно должны знать, чтобы не накосячить в годовой отчетности.

Новые правила ФСБУ 27/2021: как теперь оформлять и хранить документы
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