Завтра смотрите бесплатный вебинар по ФСБУ

21 декабря, завтра в 11:00 пройдет вебинар.
Записывайтесь, места ограничены.
Подробно и понятно пройдемся по всем пяти ФСБУ. На вебинаре разберем:
1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».
2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя.
5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
При неверном применении федеральных стандартов ФНС назначает штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации.
Не затягивайте, послушайте, как вести учет по новым требованиям.