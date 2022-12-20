Вебинары для бухгалтеров

Завтра смотрите бесплатный вебинар по ФСБУ

Новые ФСБУ обязательно применяются всеми компаниями с 2022 года, но по ним еще остается много вопросов. А впереди уже годовая отчетность.

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21 декабря, завтра в 11:00 пройдет вебинар.

Записывайтесь, места ограничены.

Подробно и понятно пройдемся по всем пяти ФСБУ. На вебинаре разберем:

1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя.

5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

При неверном применении федеральных стандартов ФНС назначает штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации.

Не затягивайте, послушайте, как вести учет по новым требованиям.

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