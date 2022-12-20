Будут ли выпускать золотую криптовалюту?

В Госдуме рассматривают предложение выпускать криптовалюту, обеспеченную золотом дальневосточных компаний, сообщает «Парламентская газета».

ЦБ РФ против того, чтобы криптовалюта стала платежным средством в стране, но может рассмотреть коины для международных расчетов. Считается, что цифровая валюта ненадежна: это подтверждают криптовалютные крахи.

«У нас много инициатив, буквально вчера принесли еще одну: собираются выпускать золотые коины, обеспеченные золотом на складах на Дальнем Востоке. На здоровье, закон есть, могут выпускать», – отметил Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финрынку.

В июне 2022 года аналитики ВЭБа предложили выпустить обеспеченный золотом стейблкоин (разновидность цифрового финансового актива) под рабочим названием «золотой рубль». Его курс будет привязан к цене золота, а значит санкции и блокировка операций такой валюте не угрожают.