💡 Ваше резюме бухгалтера открыто всем работодателям страны

Заполните анкету на странице Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Используйте карточку участника как готовое резюме, где описан ваш опыт и навыки.

Потенциальным работодателям будет сразу видно:

какой у вас бэкграунд, в каких областях вы сильны.

Навыки мы удобно распределили прямо по участникам работы бухгалтера: налоги, учет, проверки и так далее. Это все видно в вашей анкете участника. Коллеги и заказчики увидят, в чем вы особый профессионал и за что беретесь с непрошибаемой уверенностью.

прошли ли аттестацию и повышение квалификации в этом году.

Статус аттестованного участника сразу показывает, что вы обладаете ключевыми для сегодняшнего дня бухгалтерскими навыками. Это значит, что вы прошли официальный курс повышения квалификации по теме годовой отчетности и всем изменениям 2023 года. Дизайн анкеты позволяет считать эту информацию за секунду и продвигает вас выше среди коллег.

Измените свой статус. Для этого запишитесь на Аттестацию, после того, как вы пройдете испытание, вы получите статус аттестованного участника.

какими ментальными ресурсами вы обладаете.

Повышение квалификации говорит не только о профессиональных качествах, но и о мотивации к развитию, заинтересованности к профессии, активности и желанию спустя годы не стоять на месте.

У мозга сохраняется нейропластичность, мы можем и должны усваивать новые знания и навыки. Регулярная тренировка мозга и учеба – единственное средство. Перед Аттестацией мы подготовим вас к сдаче годовой отчетности и расскажем про все изменения.

В нашем пространстве давно собрался бухгалтерский капитал страны. Извлеките из этого пользу для себя: Сообщество профессиональных бухгалтеров – площадка заявить о себе как о крутом профессионале.