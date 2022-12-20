💡 Ваше резюме бухгалтера открыто всем работодателям страны

Заполните анкету на странице Сообщества профессиональных бухгалтеров.
Используйте карточку участника как готовое резюме, где описан ваш опыт и навыки.
Потенциальным работодателям будет сразу видно:
- какой у вас бэкграунд, в каких областях вы сильны.
Навыки мы удобно распределили прямо по участникам работы бухгалтера: налоги, учет, проверки и так далее. Это все видно в вашей анкете участника. Коллеги и заказчики увидят, в чем вы особый профессионал и за что беретесь с непрошибаемой уверенностью.
- прошли ли аттестацию и повышение квалификации в этом году.
Статус аттестованного участника сразу показывает, что вы обладаете ключевыми для сегодняшнего дня бухгалтерскими навыками. Это значит, что вы прошли официальный курс повышения квалификации по теме годовой отчетности и всем изменениям 2023 года. Дизайн анкеты позволяет считать эту информацию за секунду и продвигает вас выше среди коллег.
Измените свой статус. Для этого запишитесь на Аттестацию, после того, как вы пройдете испытание, вы получите статус аттестованного участника.
- какими ментальными ресурсами вы обладаете.
Повышение квалификации говорит не только о профессиональных качествах, но и о мотивации к развитию, заинтересованности к профессии, активности и желанию спустя годы не стоять на месте.
У мозга сохраняется нейропластичность, мы можем и должны усваивать новые знания и навыки. Регулярная тренировка мозга и учеба – единственное средство. Перед Аттестацией мы подготовим вас к сдаче годовой отчетности и расскажем про все изменения.
В нашем пространстве давно собрался бухгалтерский капитал страны. Извлеките из этого пользу для себя: Сообщество профессиональных бухгалтеров – площадка заявить о себе как о крутом профессионале.