Маркетплейсы

Маркетплейсам могут разрешить продавать вино

В 2023 году планируется эксперимент по онлайн-торговле вином, к нему могут допустить маркетплейсы.

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Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который запланирован в 2023 году в Москве и Московской области, могут расширить на маркетплейсы, сообщают «Ведомости».

Минфин подготовил законопроект, по которому «Почта России» сможет удаленно продавать вино. На совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина чиновники предложили привлечь к эксперименту онлайн-платформы и торговые дома производителей отечественных вин.

В конце ноября 2022 года представители маркетплейсов заявили, что у них есть большой опыт в онлайн-торговле, а IT-наработки снизят риски продажи алкоголя несовершеннолетним или в запрещенное время.

 

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