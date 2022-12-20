Минфин изменил условия льготной ипотеки

Минфин разработал и внес в Правительство РФ проекты постановлений, которые изменяют условия льготных ипотечных программ. Об этом говорится на сайте Минфина.

До 1 июля 2024 года продлили льготную ипотеку по ставке 8%.

Семейную ипотеку смогут взять те, у кого есть как минимум два несовершеннолетних ребенка.

Для жителей новых регионов РФ доступна ипотека в новостройках по ставке 2% годовых. Льготный кредит на жилье смогут получить переселенцы из Херсонской области – обладатели жилищных сертификатов. Оформить кредит и воспользоваться сертификатом можно будет в любом регионе Российской Федерации.

Для программы «Льготная ипотека» в 2022 году выделены бюджетные ассигнования в размере 44,5 млрд рублей, для «Семейной ипотеки» – 28,6 млрд рублей.

Дополнительно из резервного фонда Правительства на программу «Льготная ипотека» из бюджета выделили 87,8 млрд рублей, а на «Семейную ипотеку» – 47,4 млрд рублей.

На 15 декабря 2022 года по программе «Льготная ипотека» уже выдали 934,5 тыс. кредитов на сумму 3,1 трлн рублей, из которых в 2022 году – 248,9 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

По программе «Семейная ипотека» выдано 445,5 тыс. кредитов на сумму 1, 6 трлн рублей, в том числе в 2022 году – 159,8 тыс. кредитов на сумму 0,8 трлн рублей.