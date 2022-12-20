Карьера бухгалтера

🎄 Не дарите бухгалтеру Налоговый кодекс. Дарите доступ к Клерк.Премиум по новогодней цене

Мы знаем, за что вам будет благодарен коллега, родственник, близкий друг, жена и любой другой чудесный человек с профессией бухгалтера.

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Не пытайтесь удивить бухгалтера уникальным изданием Налогового кодекса. В соцсетях они давно рассказали, что их тошнит от этой книги.

Цифры они любят, но алкоголь тоже не лучший выбор: заканчивается быстро, стеклом в отделе дзынькать неловко, да и неполезно это все.

А вот что полезно и хватает надолго: подписка на Клерк.Премиум.

Вы подождите, у нас сильные аргументы.

  1. Обычно подписки – на фильмы и музыку – отвлекают от семьи и работы, забирают свободное время на себя. Клерк.Премиум напротив высвобождает ваше время для семьи и отдыха: разбираться в изменениях самостоятельно не нужно – все объясним в разборах. Искать совета и шерстить интернет, если возникла сложная ситуация – тоже не придется. Обращаетесь в Клерк.Консультации. Принимаем неограниченное количество вопросов. Все это входит в премиальный доступ.
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