🎄 Не дарите бухгалтеру Налоговый кодекс. Дарите доступ к Клерк.Премиум по новогодней цене

Не пытайтесь удивить бухгалтера уникальным изданием Налогового кодекса. В соцсетях они давно рассказали, что их тошнит от этой книги.

Цифры они любят, но алкоголь тоже не лучший выбор: заканчивается быстро, стеклом в отделе дзынькать неловко, да и неполезно это все.

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