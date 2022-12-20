Курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы»: берем только четыре человека

140 ак. часов и удостоверение о повышении квалификации, которое вносится в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
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140 ак. часов и удостоверение о повышении квалификации, которое вносится в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Это самая подробная программа по новым ФСБУ и в самом удобном формате: видео, конспекты, примеры.
Отправляйте заявку на курс прямо сейчас!
Местные производители могут сами устанавливать минимальный размер торгово-складских помещений, а также выбирать маркировку алкоголя.
Через сообщество профессиональных бухгалтеров работодателям будет очень удобно искать бухгалтеров. А вам – с минимумом затрат получать предложения о работе и подработке.
С 2023 года почти все налоги, взносы и сборы будем перечислять единым платежом на единый налоговый счет (ЕНС). Платежи по прибыли, НДС, НДФЛ, имущественным налогам и другим – все будет на одном счете.
Валютное кредитование обвалилось в 145 раз. Предприниматели стали выбирать долгосрочные займы в рублях.
Объект сдан, работы закончены.
Госдума закрепила особый статус георгиевской ленты. Теперь за публичное осквернение символа будет грозить ответственность.
Мы знаем, за что вам будет благодарен коллега, родственник, близкий друг, жена и любой другой чудесный человек с профессией бухгалтера.
Полина Ермакова рассказала Кублогу, как уехала из Краснодара в Грузию за своим парнем в начале сентября-2022. Тбилиси рассматривает как перевалочный пункт и верит, что человек - такая скотина, что ко всему привыкает.
Согласование заявок на оплату помогает разделить ответственность за решение об оплате и проконтролировать целевое использование. Чтобы не тратить время на «хождение по кабинетам» для получения резолюции от каждого ответственного лица, переведите процесс согласования в единый интерфейс внутри 1С.
Отказаться от гражданства Украины теперь будет легче.