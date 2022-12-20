Повышение квалификации для бухгалтеров

Курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы»: берем только четыре человека

Из 50 мест на курс по новым ФСБУ свободных осталось только четыре. Обучение начинается 1 января, успейте занять свое место.

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140 ак. часов и удостоверение о повышении квалификации, которое вносится в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

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Это самая подробная программа по новым ФСБУ и в самом удобном формате: видео, конспекты, примеры.

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