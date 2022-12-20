Компании и ИП будут получать субсидии по единым правилам

Президент Владимир Путин подписал закон о стандартизации правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, которые производят товары, оказывают услуги и выполняют работы. Об этом сообщает «Прайм».
Информация о субсидиях и о требованиях к получателям будет размещаться на едином портале бюджетной системы, в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет». Доступ будет ограничен, если там содержится гостайна.
Требования для отбора получателей субсидий в информсистемах будут публиковаться поэтапно:
- с 1 января 2023 года – для субсидий из федерального бюджета;
- с 1 января 2024 года – для субсидий, предоставляемых из региональных (местных) бюджетов за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
- с 1 января 2025 года – для иных субсидий из региональных (местных) бюджетов.
Такое разделение нужно, чтобы успеть доработать ГИИС и объединить региональные и муниципальные информационные системы.
Также в законе сказано, что Федеральное казначейство будет контролировать финансовые и хозяйственные операции госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний и хозобществ с долей участия РФ свыше 50%, которым предоставляется господдержка.