Компании и ИП будут получать субсидии по единым правилам

Президент Владимир Путин подписал закон о стандартизации правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, которые производят товары, оказывают услуги и выполняют работы. Об этом сообщает «Прайм».

Информация о субсидиях и о требованиях к получателям будет размещаться на едином портале бюджетной системы, в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет». Доступ будет ограничен, если там содержится гостайна.

Требования для отбора получателей субсидий в информсистемах будут публиковаться поэтапно:

с 1 января 2023 года – для субсидий из федерального бюджета;

с 1 января 2024 года – для субсидий, предоставляемых из региональных (местных) бюджетов за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

с 1 января 2025 года – для иных субсидий из региональных (местных) бюджетов.

Такое разделение нужно, чтобы успеть доработать ГИИС и объединить региональные и муниципальные информационные системы.

Также в законе сказано, что Федеральное казначейство будет контролировать финансовые и хозяйственные операции госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний и хозобществ с долей участия РФ свыше 50%, которым предоставляется господдержка.