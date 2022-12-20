Повысят финансовый порог для идентификации при покупке ювелирных изделий

Госдума 20 декабря 2022 года планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который повысит финансовый порог для идентификации при покупке ювелирных изделий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас если физлицо покупает драгоценные камни или ювелирные изделия с ними за наличные деньги на сумму не больше 40 тыс. рублей, то идентификация покупателя не проводится. Если физлицо оплачивает ювелирные изделия банковской картой на сумму до 200 тыс. рублей, то идентификация также не требуется.

Теперь хотят этот порог увеличить с 40 тыс. до 60 тыс. рублей для оплаты наличными, с 200 тыс. до 400 тыс. рублей для оплат по карте.

Однако если работники ювелирной организации заподозрят, что оплата драгоценностей проводится ради отмывания доходов, то будет запущен процесс идентификации покупателя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.