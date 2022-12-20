С 2023 года отсрочку по налогам будут давать по новым правилам

Решение об отсрочке или рассрочке налоговики примут в течение 10 рабочих дней.

Если возникнет необходимость уточнения представленных данных, срок рассмотрения заявления может быть продлен на 20 дней, о чем уведомят налогоплательщика.

Кроме того, изменится порядок представления обеспечения, уточнили в ФНС.

Теперь залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в течение 30 дней после вынесения решения об отсрочке.

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По старым правилам такие документы надо предоставить вместе с заявлением.

Кроме того, больше к заявлению не надо прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами.

Для заявителей-юрлиц с 1 января отменены требования к наличию чистых активов в размере, превышающем запрашиваемую к отсрочке сумму.

Также можно будет получать отсрочку по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами.