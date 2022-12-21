Золотые слитки можно купить не только в банке, но и на заводе

15 декабря 2022 года Госдума приняла закон, по которому слитки золота теперь можно будет купить не только в банке: их будут продавать прямо с завода, сообщают «Известия».

Кроме того, продажу физлицам слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и «Гознаком» освободили от НДС. Это сделает золото ликвидным и доступным.

В 2022 году спрос на инвестиционное золото вырос в 7 раз, уже купили более 30 т слитков.

В марте 2022 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что этот драгоценный металл может стать надежной альтернативой сбережениям в долларах.

«Преимущество покупки слитков с завода состоит в отсутствии посредника между продавцом и покупателем. На данный момент ничего не известно о том, будет ли возможность хранить купленные золотые слитки у них же на заводе, как можно делать в банках. Если такой возможности не будет, то их, вероятно, придется либо передавать в банковские ячейки за дополнительную плату, либо оставлять дома, что небезопасно», – сообщил Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global.

Не исключено, что аффинажные заводы создадут собственную сеть для продажи и хранения золотых слитков. Их стоимость привязана к доллару, что защищает сбережения в золоте от девальвации.