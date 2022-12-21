Общество

Программы бесплатного обучения продлили на 2 года

Получить бесплатное образование будет можно в 2023 и в 2024 годах.

Версия для печати

Правительство продлило программы бесплатного переобучения еще на два года, сообщает официальный телеграм-канал Минтруда России.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в 2023 и в 2024 годах пройти бесплатное обучение смогут:

  • безработные;
  • сотрудники, находящиеся под риском увольнения;
  • отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет;
  • люди старше 50 лет;
  • женщины с маленькими детьми;
  • беженцы с Украины.

Образовательным организациям предусмотрены гранты: в 2023 году – свыше 8,2 млрд рублей, в 2024 году – более 6,2 млрд рублей.

Обучением занимаются АНО «Агентство развития профессионального мастерства („Ворлдскиллс Россия“)», РАНХиГС при Президенте РФ и Томский государственный университет.

Минтруда ожидает, что обучение по льготной программе смогут пройти не менее 138 тыс. человек в 2023 году, а в 2024 году – не менее 104 тыс. человек.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

⌚ Уведомление по ЕНП после сдачи декларации неактуально

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Топ-4 причины прийти в Сообщество профессиональных бухгалтеров прямо сейчас

Мы сами не ожидали, что вы такие активные. Всего за два рабочих дня в СПБ добавилось 100 человек! Прямо здесь и сейчас собираются лучшие бухгалтеры страны. Да да, и вы тоже!

Топ-4 причины прийти в Сообщество профессиональных бухгалтеров прямо сейчас

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Как сэкономить компании ресурсы и время при работе с фрилансерами

Сотрудничество компании с фрилансерами занимает немало времени – нужно составить договоры, запросить от них чеки, рассчитать взносы и налоги. Тем временем, фрилансеров становится все больше: в 2021 году Россия уже входила в первую десятку по объему бюджета рынка фрилансеров, как сообщает исследование PwC.

Как сэкономить компании ресурсы и время при работе с фрилансерами
Читать еще