Программы бесплатного обучения продлили на 2 года

Правительство продлило программы бесплатного переобучения еще на два года, сообщает официальный телеграм-канал Минтруда России.
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в 2023 и в 2024 годах пройти бесплатное обучение смогут:
- безработные;
- сотрудники, находящиеся под риском увольнения;
- отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет;
- люди старше 50 лет;
- женщины с маленькими детьми;
- беженцы с Украины.
Образовательным организациям предусмотрены гранты: в 2023 году – свыше 8,2 млрд рублей, в 2024 году – более 6,2 млрд рублей.
Обучением занимаются АНО «Агентство развития профессионального мастерства („Ворлдскиллс Россия“)», РАНХиГС при Президенте РФ и Томский государственный университет.
Минтруда ожидает, что обучение по льготной программе смогут пройти не менее 138 тыс. человек в 2023 году, а в 2024 году – не менее 104 тыс. человек.