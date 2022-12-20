Исполнительное производство

Долги перечислят на иностранные счета, но не сразу

Чтобы избежать легализации преступных доходов, средства сначала поступят на счет в банке РФ.

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Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве». Теперь нельзя сразу перечислять взысканные долги на иностранные счета.

Сначала заявитель должен предоставить реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, а затем они взысканные суммы перечислят на счет в иностранном банке.

При этом банк в РФ может приостановить исполнение требований, если заподозрит признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

В правительстве заметили, что обналичивание денежных средств зачастую происходит по исполнительным документам. В 2021 году таким способом вывели 26 млрд рублей.

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