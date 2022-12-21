Отчеты по прослеживаемости

Как в отчете о прослеживаемости отражать выбытие неисправных мониторов

Если в состав комплекта входит неисправный монитор, его могут заменить или утилизировать. Как такие операции отражать в отчете о прослеживаемости, поведала ФНС.

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Объяснения из письма от 09.12.2022 № ЕА-4-15/16720@ мы собрали в одну таблицу.

Графа отчета

Замены неисправного монитора на новый обслуживающей организацией

Обслуживающая организация забирает неисправные мониторы для дальнейшей утилизации

3 (код вида операции с товарами)

 

01 – Передача товара, подлежащего прослеживаемости, в производство или на переработку)

 

02 – Захоронение, обезвреживание, утилизация или уничтожение товара, подлежащего прослеживаемости

 

4 (код вида сопроводительного документа)

 

5 – иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества

 

5 и 6

номер и дата первичного документа, составленного обслуживающей организацией

7, 8, 9

наименование обслуживающей организации, ИНН и КПП

2

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