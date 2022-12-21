Как в отчете о прослеживаемости отражать выбытие неисправных мониторов

Объяснения из письма от 09.12.2022 № ЕА-4-15/16720@ мы собрали в одну таблицу.
Графа отчета
Замены неисправного монитора на новый обслуживающей организацией
Обслуживающая организация забирает неисправные мониторы для дальнейшей утилизации
3 (код вида операции с товарами)
01 – Передача товара, подлежащего прослеживаемости, в производство или на переработку)
02 – Захоронение, обезвреживание, утилизация или уничтожение товара, подлежащего прослеживаемости
4 (код вида сопроводительного документа)
5 – иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества
5 и 6
номер и дата первичного документа, составленного обслуживающей организацией
7, 8, 9
наименование обслуживающей организации, ИНН и КПП