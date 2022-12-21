Страхование

Страховка не положена нетрезвым туристам

Если туристы получили травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то страховая компания может отказать в выплатах.

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Компенсации по страховому полису путешественника не будут выплачивать туристам, которые получили увечья, если были в этот момент в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом пишут «РИА Новости».

«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», – сообщили в «АльфаСтраховании».

Страховщики предупредили, чтобы туристы не занимались самолечением и сразу же обращались к врачу, если заболели.

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