Страховка не положена нетрезвым туристам

Компенсации по страховому полису путешественника не будут выплачивать туристам, которые получили увечья, если были в этот момент в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом пишут «РИА Новости».

«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», – сообщили в «АльфаСтраховании».

Страховщики предупредили, чтобы туристы не занимались самолечением и сразу же обращались к врачу, если заболели.