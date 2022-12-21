Профессионалы еще не знают ваше имя. Вы кто?

Стать участником очень просто: заполните небольшую анкету и после проверки мы добавим вас в Сообщество.

Все участники сейчас неаттестованные, потому что Аттестация еще не началась. Чтобы попасть на нее, запишитесь сейчас. Это курс повышения квалификации про годовую отчетность и все новое для бухгалтера в 2023 году. Полезный и самое главное самый актуальный курс на сегодня:

получите все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности и ознакомитесь с изменениями 2023 года.

получите статус Аттестованного участника Сообщества. Для коллег и потенциальных работодателей это маркер: вы компетентный.

По итогам курса вышлем по почте именные документы:

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сертификат ИПБ на 40 часов.

Хочу записаться на Аттестацию.