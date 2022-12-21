Карьера бухгалтера

Профессионалы еще не знают ваше имя. Вы кто?

В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже 104 человека. Раскачались, теперь на всех парах!

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Стать участником очень просто: заполните небольшую анкету и после проверки мы добавим вас в Сообщество.

Все участники сейчас неаттестованные, потому что Аттестация еще не началась. Чтобы попасть на нее, запишитесь сейчас. Это курс повышения квалификации про годовую отчетность и все новое для бухгалтера в 2023 году. Полезный и самое главное самый актуальный курс на сегодня:

  • получите все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности и ознакомитесь с изменениями 2023 года.
  • получите статус Аттестованного участника Сообщества. Для коллег и потенциальных работодателей это маркер: вы компетентный.

По итогам курса вышлем по почте именные документы:

  • Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.
  • Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.
  • Сертификат ИПБ на 40 часов.

Хочу записаться на Аттестацию.

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Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемых доверенностей (МЧД) продлена до 31 августа 2023 года.

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

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Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах
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