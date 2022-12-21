Фитнес-клубы начнут проводить бесплатные занятия

Госдума собирается рассмотреть законопроект о расширении сферы соцзаказа: получать физкультурно-оздоровительные услуги будет можно в негосударственных организациях. Об этом сообщает замминистра финансов Алексей Лавров на сайте Минфина.

В 2023 году регионы самостоятельно определят, кто еще сможет не платить за занятия в спортзале или бассейне. В основном акцент делают на детях из многодетных семей, но могут быть и иные подходы.

По словам Алексея Лаврова, для фитнес-клубов оказывать бесплатные бюджетные услуги – это репутационный вопрос, они тем самым подтверждают свою компетенцию. Бизнес также может получить гранты.

Закон о соцзаказе был принят в 2020 году, тогда Минфин работал с 16 регионами, а сейчас из уже 34.

В 2021 году получили 3,6 млн человек получили оздоровительные услуги по соцзаказу, а в 2022 году – почти 5 млн человек.

Чтобы получить услугу нужен социальный сертификат – это электронный документ, который дает возможность выбрать исполнителя. Например, спортзал, в котором бы вы хотели заниматься.

«В 2022 году социальный сертификат используется уже в 26 регионах в сфере социального обслуживания, занятости, паллиативной медицинской помощи и туризма. Регионы сами устанавливают, где и как можно использовать социальный сертификат. Социальный сертификат раньше не использовался гражданами, поэтому требуется разъяснение и подготовка к его применению», – сообщил Алексей Лавров.

Получить сертификат на бесплатные путешествия по стране могут школьники 5-9 классов. На дополнительное профессиональное образование регионы сами выбирают, кому выдавать сертификат. Например, в Тюменской области его получают женщины в декрете, в Ямало-ненецком округе – безработные, а в Московской области – те, кто старше 50 лет.