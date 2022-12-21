Общество

Фитнес-клубы начнут проводить бесплатные занятия

Соцзаказ позволит детям из многодетных семей бесплатно заниматься физкультурой, школьники смогут путешествовать по стране, а взрослые получать дополнительное образование.

Версия для печати

Госдума собирается рассмотреть законопроект о расширении сферы соцзаказа: получать физкультурно-оздоровительные услуги будет можно в негосударственных организациях. Об этом сообщает замминистра финансов Алексей Лавров на сайте Минфина.

В 2023 году регионы самостоятельно определят, кто еще сможет не платить за занятия в спортзале или бассейне. В основном акцент делают на детях из многодетных семей, но могут быть и иные подходы.

По словам Алексея Лаврова, для фитнес-клубов оказывать бесплатные бюджетные услуги – это репутационный вопрос, они тем самым подтверждают свою компетенцию. Бизнес также может получить гранты.

Закон о соцзаказе был принят в 2020 году, тогда Минфин работал с 16 регионами, а сейчас из уже 34.

В 2021 году получили 3,6 млн человек получили оздоровительные услуги по соцзаказу, а в 2022 году – почти 5 млн человек.

Чтобы получить услугу нужен социальный сертификат – это электронный документ, который дает возможность выбрать исполнителя. Например, спортзал, в котором бы вы хотели заниматься.

«В 2022 году социальный сертификат используется уже в 26 регионах в сфере социального обслуживания, занятости, паллиативной медицинской помощи и туризма. Регионы сами устанавливают, где и как можно использовать социальный сертификат. Социальный сертификат раньше не использовался гражданами, поэтому требуется разъяснение и подготовка к его применению», – сообщил Алексей Лавров.

Получить сертификат на бесплатные путешествия по стране могут школьники 5-9 классов. На дополнительное профессиональное образование регионы сами выбирают, кому выдавать сертификат. Например, в Тюменской области его получают женщины в декрете, в Ямало-ненецком округе – безработные, а в Московской области – те, кто старше 50 лет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Страховые взносы

Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

ИП решил сам уплатить страховые взносы, не обращаясь за помощью к бухгалтеру. Зашел на сайт ФНС, стал заполнять квитанции и запутался в КБК. Мы решили помочь ему и другим ИП и составили пошаговую инструкцию по заполнению платежных документов.

Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция
Налоговая отчетность

Как заполнить новый отчёт по страховым взносам ЕФС-1 с 2023 года

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в Социальный фонд России (СФР), при этом полностью меняется отчётность по страховым взносам. 19.12.2022 Минюст зарегистрировал утверждённую ПФР новую форму ЕФС-1 и порядок её заполнения. Рассказываем, что будет в отчёте и когда его нужно сдавать.

Как заполнить новый отчёт по страховым взносам ЕФС-1 с 2023 года

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Интервью

Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Приехав в Краснодар вчерашним школьником, Алексей Стрига за 17 лет краснодарской жизни получил «советское» образование, впитал кайфы бурлящих нулевых, создал свою школу парикмахерского мастерства, сейчас сочиняет франшизу. История из прекраснейшего Кублога.

Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Первичные документы

УПД-2023: бланк, образец заполнения

Организации вправе оформить с 2013 года первичный документ и счет-фактуру одним универсальным передаточным документом. При этом, чтобы покупатель смог принять НДС к вычету и расходы по налогу на прибыль, необходимо учесть все нюансы его заполнения.

УПД-2023: бланк, образец заполнения
Читать еще