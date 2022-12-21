Право

Приняли закон о биометрии: принудительно собирать запрещено

Данные будут собраны государственными учреждениями и только с согласия человека.

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Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о сборе биометрических персональных данных, сообщает сайт Госдумы.

Законом запрещена любая дискриминация людей, которые отказались предоставлять свои биометрические данные. Запретить можно в любом офисе МФЦ. Уже сданную биометрию можно удалить в любое время.

Проверить согласие на обработку биометрии и отследить все действия с ней можно на портале госуслуг.

Данные могут быть только у государственных учреждений или ГУП. Образец голоса и изображение лица можно получить только с согласия человека. Недопустимо собирать геномную информацию. Коммерческим организациям и иностранцам нельзя хранить и обрабатывать биометрию.

Также нельзя принудительно собирать биометрию. За это в будущем планируют ввести ответственность.

Кроме того, будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Его задача – проводить общественный и этический контроль за единой биометрической системой.

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