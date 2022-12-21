Каждый третий считает правильным забрать деньги из банка

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что деньги из банка хотят забрать 35% опрошенных.

Почти столько же (34%) готовы хранить сбережения на банковском счете. Около трети респондентов (31%) не знают, что делать со своими финансами.

64% предпочитают хранить деньги в рублях, 8% – в долларах, 3% – в евро. Более привлекательной валютой становится юань, в нем держат средства 10% опрошенных.

44% выбирают вкладываться в альтернативные активы. Например, в недвижимость, металлы и акции.

О том, что сейчас не самое лучшее время брать кредиты заявили 76% опрошенных. 10% наоборот собираются взять займы.

У 47% опрошенных и их близких нет кредитов. У 24% есть один кредитный договор, у 15% — два, у 5% — три. Больше трех кредитов у 7% участников опроса.