🏢 При расчете налога на имущество организаций за 2022 год учитывайте новые правила этого года

Чтобы знать остаточную стоимость, надо знать амортизацию. Чтобы посчитать амортизацию, нужно знать ликвидационную стоимость. Для расчета учитывайте разъяснения ФНС из письма от 27.06.2022 № БС-4-21/7907.

По п. 48 ФСБУ 6/2020, последствия изменений учетной политики отражают ретроспективно (как если бы ФСБУ применялся с момента возникновения фактов хозяйственной жизни).

При этом в начале применения ФСБУ в бухотчетности можно не пересчитывать сравнительные показатели за предшествующие периоды. Можно сделать единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Балансовая стоимость = первоначальная (до начала применения ФСБУ) минус накопленная амортизация.

Амортизацию считают по ФСБУ 6/2020 исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

При этом в ФСБУ нет ограничений по способам расчета ликвидационной стоимости.

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