Продлили квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство подписало постановление, по которому квоты на вывоз из России минеральных удобрений будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года. Об этом сказано на сайте правительства.

Суммарно можно будет вывезти около 11,8 млн тонн.

Министерство промышленности и торговли самостоятельно распределит квоты между экспортерами. Они не распространятся на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Такие квоты начали действовать с мая 2022 года. За это время экспортировали около 15 млн тонн удобрений.