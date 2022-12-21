Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить границы призывного возраста, пишет «Коммерсант».

Зачисление на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет.

Численность ВС по словам Шойгу надо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников – 670 тыс. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Министр озвучил и несколько других предложений. Он выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы две новые дивизии ВДВ.