Мобилизация

❗ Шойгу: возраст призыва повысить до 21 года, а предельный – до 30 лет

Границы призывного возраста могут сдвинуть. Это позволит привлечь в армию больше людей.

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Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить границы призывного возраста, пишет «Коммерсант».

Зачисление на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет.

Численность ВС по словам Шойгу надо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников – 670 тыс. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Министр озвучил и несколько других предложений. Он выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы две новые дивизии ВДВ.

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