Из-за ЕНС у налоговиков сегодня последний день обработать невыясненные поступления и заявления на зачет и возврат

В распоряжении «Клерка» оказалось письмо ФНС от 20.12.2022 г. № 8-8-06/0368@.

Завтра до обеда налоговикам нужно успеть отправить в Казначейство уведомления об уточнениях, решения о зачете, заявки на возврат.

Управлениям ФНС и межрегиональной инспекции по управлению долгом до 26 декабря поручили завершить прием выписки из лицевого счета АДБ, а также выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета за 23 декабря. Эта выписка будет последней, которую в этом году обработает АИС «Налог-3».