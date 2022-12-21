ЕНП (единый налоговый платеж)

Из-за ЕНС у налоговиков сегодня последний день обработать невыясненные поступления и заявления на зачет и возврат

Налоговики планомерно переходят на ЕНС с 1 января 2023 года. ФНС спустила указание на 100% обработать невыясненные поступления и имеющиеся заявления на зачет/возврат.

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Письмо от 20.12.2022 г. №8-8-06/0368@

В распоряжении «Клерка» оказалось письмо ФНС от 20.12.2022 г. № 8-8-06/0368@.

Завтра до обеда налоговикам нужно успеть отправить в Казначейство уведомления об уточнениях, решения о зачете, заявки на возврат.

Управлениям ФНС и межрегиональной инспекции по управлению долгом до 26 декабря поручили завершить прием выписки из лицевого счета АДБ, а также выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета за 23 декабря. Эта выписка будет последней, которую в этом году обработает АИС «Налог-3».

РКО

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Модульбанк объявил новогоднюю акцию для новых и текущих клиентов. Главные призы – MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. При этом подарки и дополнительные выгоды получат все участники акции.

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🏢 При расчете налога на имущество организаций за 2022 год учитывайте новые правила этого года

Чтобы посчитать налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости, нужно учитывать стоимость ОС по данным бухучета, то есть с применением ФСБУ 6/2020. По этому федеральному стандарту организация проверяет основные средства на обесценение. Стандарт применяют с начала года.

Отчетность в ПФР

📌 Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица

С 2023 года будет единая форма ЕФС-1 вместо тех, что сейчас бизнес сдает в ПФР и ФСС. В новой форме несколько разделов и подразделов с разными сроками сдачи. Но титульный лист нужен всегда – по какому бы поводу этот отчет не сдавался.

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