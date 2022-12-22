Малые предприятия агропромышленного комплекса получат поддержку в режиме «единого окна»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщает «ТАСС».

Поддержку отдельным фермерам будут предоставлять в центрах компетенций в области сельхозкооперации.

С 2019 года в субъектах РФ работает 83 центра компетенций. Они были созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центры оказывают поддержку малым и средним предприятиям в сфере сельского хозяйства, предоставляют юридические услуги, помогают вести предпринимательскую деятельность, продвигают сельхозпродукцию.

Фактически центры компетенций выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Поэтому их решено было включить в перечень инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субъекты МСП, которые занимаются сельским хозяйством, смогут получить государственную поддержку сразу в центрах компетенций. Все услуги будут оказывать в режиме «единого окна».