Микрофинансовые организации переезжают в Россию

Центр финансовой поддержки (ЦФП) меняет собственника с кипрского холдинга на его российских владельцев, сообщает «Коммерсант».
Кипрская компания Guinford Management Limited подарила 90% акций ЦФП резидентам РФ, а остальные 10% продала по символической цене. Новые владельцы и так являются текущими собственниками кипрской компании.
Цель такой сделки – уйти из юрисдикции недружественного государства, чтобы облегчить выплату дивидендов и получить доступ к финансированию.
Такие крупные МФО как MoneyMan, «МигКредит» уже начали переход из юрисдикции Кипра в РФ.