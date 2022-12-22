Ведение бизнеса

Микрофинансовые организации переезжают в Россию

Собственником ЦФП стали российские резиденты.

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Центр финансовой поддержки (ЦФП) меняет собственника с кипрского холдинга на его российских владельцев, сообщает «Коммерсант».

Кипрская компания Guinford Management Limited подарила 90% акций ЦФП резидентам РФ, а остальные 10% продала по символической цене. Новые владельцы и так являются текущими собственниками кипрской компании.

Цель такой сделки – уйти из юрисдикции недружественного государства, чтобы облегчить выплату дивидендов и получить доступ к финансированию.

Такие крупные МФО как MoneyMan, «МигКредит» уже начали переход из юрисдикции Кипра в РФ.

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