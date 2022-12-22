🗓️ В одном уведомлении по ЕНП можно сразу отразить все начисления по налогу на имущество за весь год

Это касается, например, имущественных налогов.

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Если вы знаете, что у вас налог по имуществу не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.

Об этом сообщает ФНС в своем сервисе, посвященном ЕНС.

Уведомление многострочное.

В одном уведомлении можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения, пояснили в ФНС.

Напомним, по норме НК сдать уведомление надо до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

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