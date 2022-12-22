20 регионов перешли на двухуровневую систему управления ФНС

Инспекции присоединились к управлениям ФНС России по соответствующим субъектам РФ.
Для налогоплательщиков этих регионов за урегулирование споров отвечают Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам.
Таким образом, жалобы, полученные налоговыми:
- Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Орловской, Белгородской областей, рассматриваются Межрегиональной инспекцией ФНС России по Центральному федеральному округу;
- Томской области, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Сибирскому федеральному округу;
- Калининградской, Мурманской, Псковской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Северо-Западному федеральному округу;
- Амурской области, Хабаровского края, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Дальневосточному федеральному округу;
- Курганской области, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Уральскому федеральному округу;
- Астраханской области, – Межрегиональной инспекцией по Южному федеральному округу;
- Ульяновской области, Республики Мордовия, Чувашской Республики, – Межрегиональной инспекцией Приволжского федерального округа.
Узнать о результатах рассмотрения жалобы можно через сервис «Узнать о жалобе».