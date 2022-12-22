Новости ФНС

20 регионов перешли на двухуровневую систему управления ФНС

За 2022 год на двухуровневую систему управления перешли территориальные органы ФНС России по Курганской, Астраханской, Ульяновской, Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Ивановской, Псковской, Липецкой, Томской, Тамбовской, Амурской, Курской, Архангельской областям, Ненецкому автономному округу, республикам Карелия, Мордовия, Чувашия, Хабаровскому краю.

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Инспекции присоединились к управлениям ФНС России по соответствующим субъектам РФ.

Для налогоплательщиков этих регионов за урегулирование споров отвечают Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам.

Таким образом, жалобы, полученные налоговыми:

  • Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Орловской, Белгородской областей, рассматриваются Межрегиональной инспекцией ФНС России по Центральному федеральному округу;
  • Томской области, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Сибирскому федеральному округу;
  • Калининградской, Мурманской, Псковской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Северо-Западному федеральному округу;
  • Амурской области, Хабаровского края, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Дальневосточному федеральному округу;
  • Курганской области, – Межрегиональной инспекцией ФНС России по Уральскому федеральному округу;
  • Астраханской области, – Межрегиональной инспекцией по Южному федеральному округу;
  • Ульяновской области, Республики Мордовия, Чувашской Республики, – Межрегиональной инспекцией Приволжского федерального округа.

Узнать о результатах рассмотрения жалобы можно через сервис «Узнать о жалобе».

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