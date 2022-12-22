У Сбера будет конкурент: ВТБ купит «Открытие»

Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций банка «Открытие», сумма сделки составляет 340 млрд рублей, говорится на сайте ЦБ.
ВТБ заплатит больше 233 млрд рублей денежными средствами, а остальную сумму – облигациями федерального займа.
Право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года, если покупатель успеет выплатить полную сумму.
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года. Организацию планирует возглавить бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев.