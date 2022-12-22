«Почта России» открыла «единое окно» для получения цифровых услуг

Почта запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу «одного окна», сказано на сайте «Почты России».

Теперь онлайн можно оформить письма и посылки, заказать доставку и подключить дополнительные услуги.

Например, выписывать газеты и журналы, выпускать доверенности и создавать обращения, отслеживать бонусы.

Если раньше эти услуги были на разных страницах сайта, то сейчас все доступно в одном окне. Не надо тратить время на поиск нужного раздела.

Интерфейс планируют доработать таким образом, чтобы пользователи могли оставить в личном кабинете только те сервисы, которыми они часто пользуются.