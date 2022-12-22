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«Почта России» открыла «единое окно» для получения цифровых услуг

Больше не нужно искать сервисы по всему сайту, они всегда будут под рукой в личном кабинете.

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Почта запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу «одного окна», сказано на сайте «Почты России».

Теперь онлайн можно оформить письма и посылки, заказать доставку и подключить дополнительные услуги.

Например, выписывать газеты и журналы, выпускать доверенности и создавать обращения, отслеживать бонусы.

Если раньше эти услуги были на разных страницах сайта, то сейчас все доступно в одном окне. Не надо тратить время на поиск нужного раздела.

Интерфейс планируют доработать таким образом, чтобы пользователи могли оставить в личном кабинете только те сервисы, которыми они часто пользуются.

 

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