В Яндекс.Еде можно заказать напитки с градусом

Пользователям «Яндекс.Еда» предложили заказать алкогольные напитки к новогодним праздникам.
Сервис предлагает скидки на разные вина, в том числе – игристые, на пиво и крепкий алкоголь.
Единственный минус – не будет курьерской доставки. Придется пройтись до ближайшего специализированного магазина.
Например, до супермаркета «Винлаб», «Отдохни» или «Энотека» от «Азбуки вкуса».
В условиях заказа сказано, что сервис не продает и не доставляет алкогольную продукцию, а только осуществляет бронь напитков в партнерских магазинах на 48 часов.