Пользователи интернета

В Яндекс.Еде можно заказать напитки с градусом

Сервис «Яндекс.Еда» позволяет выбрать алкогольные напитки, но забирать их придется в ближайшем магазине.

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Пользователям «Яндекс.Еда» предложили заказать алкогольные напитки к новогодним праздникам.

Сервис предлагает скидки на разные вина, в том числе – игристые, на пиво и крепкий алкоголь.

Единственный минус – не будет курьерской доставки. Придется пройтись до ближайшего специализированного магазина.

Например, до супермаркета «Винлаб», «Отдохни» или «Энотека» от «Азбуки вкуса».

В условиях заказа сказано, что сервис не продает и не доставляет алкогольную продукцию, а только осуществляет бронь напитков в партнерских магазинах на 48 часов.

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