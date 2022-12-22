Карьера бухгалтера

❤️‍🔥 А «Клерк» к вам с хорошей новостью

Мы набираем новых крутых экспертов, чтобы в следующем году успевать так же оперативно и качественно вести консультации.

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Клерк. Консультации – это возможность без ограничений по количеству и теме задавать свои рабочие вопросы нашим экспертам.

Мы могли бы написать тут красивое число предоставленных консультаций за год, но, честно, очень сложно подсчитать. Много, очень много.

Для представления покажем рандомно только за сегодня.

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НДФЛ

75 000 рублей процентов по вкладам точно будут необлагаемыми в 2023 году

Точная сумма необлагаемых НДФЛ процентов по вкладам в 2023 году пока не известна, так как ее считают из максимальной ставки ЦБ за год. Но минимум уже известен. Ставка ЦБ на 01.01.2023 – 7,5%. Необлагаемая сумма – 75 000 руб.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Новости ФНС

20 регионов перешли на двухуровневую систему управления ФНС

За 2022 год на двухуровневую систему управления перешли территориальные органы ФНС России по Курганской, Астраханской, Ульяновской, Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Ивановской, Псковской, Липецкой, Томской, Тамбовской, Амурской, Курской, Архангельской областям, Ненецкому автономному округу, республикам Карелия, Мордовия, Чувашия, Хабаровскому краю.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Оптимизация налогообложения

Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом

«Да как узнают-то?!» – это одно из основных возражений на замечание об опасностях серых зарплат. Между тем серые выплаты – это не деньги в конверте, это ситуация, при которой сотрудник получает фактически больше, чем отражается по документации. И, поскольку «ничто на земле не проходит бесследно» (с), то подобные операции вскрываются довольно легко.

Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом
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