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В Яндексе теперь можно открыть вклад

Хранить сбережения можно на вкладе в Яндекс банке. Ставка 8,5%, нельзя пополнять и снимать средства раньше срока.

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Яндекс банк начал принимать вклады физлиц, первый депозитный продукт можно оформить на созданной Московской биржей платформе Финуслуги, сообщает телеграм-канал банка.

Яндекс предлагает вклады по ставке 8,5% годовых на 3 месяца, полгода и год.

Положить можно минимум 100 тыс. рублей, а максимум – 10 млн рублей. Снимать и пополнять в дальнейшем запрещено.

В сентябре 2022 года Яндекс банк выпустил цифровую карту, в планах начать выпуск пластиковых карт.

В июля 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Вместе с кредитной организацией компания получила банковскую лицензию.

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