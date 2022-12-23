В Яндексе теперь можно открыть вклад

Яндекс банк начал принимать вклады физлиц, первый депозитный продукт можно оформить на созданной Московской биржей платформе Финуслуги, сообщает телеграм-канал банка.
Яндекс предлагает вклады по ставке 8,5% годовых на 3 месяца, полгода и год.
Положить можно минимум 100 тыс. рублей, а максимум – 10 млн рублей. Снимать и пополнять в дальнейшем запрещено.
В сентябре 2022 года Яндекс банк выпустил цифровую карту, в планах начать выпуск пластиковых карт.
В июля 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Вместе с кредитной организацией компания получила банковскую лицензию.