Карьера бухгалтера

Я работала бухгалтером-калькулятором, меняла города, а теперь перешла на аутсорс

Новая история Елены из Сообщества профессиональных бухгалтеров, которая не боится переезжать, уходить от работодателей, начинать свое дело и тратить деньги на обучение.

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Диплом у меня экономиста от Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск – примеч. Ред), еще во время учебы я начала подрабатывать бухгалтером-калькулятором. После универа вернулась домой в Челябинск и устроилась на постоянную работу в банк.

Меня хватило на два квартала. Снова устроилась бухгалтером-калькулятором за 27 тыс. рублей. После испытательного срока подняли до 35 тыс. рублей. Я проработала в компании пять лет и решила переехать в Сочи. На новом месте мне гарантировали 70 тыс. рублей.

Но эх, «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». На работу я вышла 27 октября 2019 года, через пару месяцев началась пандемия. В общепите творилась жесть.

И в итоге мой заработок из-за простоев даже упал. Ушла сама, просто чтобы потом меня не кинули с деньгами.

Три месяца сидела дома, брала небольшую подработку и проходила курс «Бухгалтер на аутсорсе». Этот курс помог перестроить мышление и расширить кругозор, даже в чем-то повзрослеть.

Сейчас я обросла капитальной базой клиентов, занята всю неделю, выходной беру раз в две недели. Мой доход в среднем 100 тыс. рублей в месяц. Но я уже думаю поменять город и увеличить средний чек. Ставка на регулярное обучение и все возможные каналы поиска заказчиков.

Какая у меня стратегия на будущее? Многое зависит от обстоятельств личной жизни. Я либо максимально уйду на удаленку, либо открою аутсорсинговую компанию.

Рассказываем про новый способ найти клиентов: становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров. Ваше резюме увидят все работодатели страны, а вы сможете постоянно повышать свою квалификацию.

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