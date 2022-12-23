Санкции 2022

В продажу вернулись ушедшие иностранные бренды ноутбуков – Asus, HP, Lenovo

А на Ozon сейчас активно выходят предложения от локальных брендов: ICL, Echips, Chuwi и другие.

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В Россию возвращаются ноутбуки ушедших иностранных брендов – Asus, HP, Lenovo и другие марки начали поставлять по параллельному импорту, узнали «Известия».

Наладить поставки лэптопов в РФ не получалось из-за неопределенности перспектив их продаж в России.

Параллельный импорт увеличит уровень конкуренции на рынке: небольшим производителям ноутбуков из КНР, рассчитывавшим на быстрый рост продаж в РФ, придется прилагать дополнительные усилия для продвижения своей продукции.

Ассортимент лэптопов ранее выбывших с отечественного рынка брендов растет, их параллельный импорт налажен, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. Некоторые сложности есть только с поставками HP.

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