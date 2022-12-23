Право

Совет Федерации одобрил закон о биометрии

Данные будут защищать от утечек, а доступ к ним будет только у государственных организаций.

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Совет Федерации одобрил закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ, сообщает «Интерфакс».

В единой биометрической системе (ЕБС) будут хранится только изображение лица и образец голоса человека.

Принудительный сбор биометрии запрещен, но отказаться от сдачи данных можно только в письменной форме в отделениях МФЦ.

Сбор биометрической информации несовершеннолетних возможен только с согласия родителей или опекунов.

Замглавы Минцифры Олег Пак сообщил, что за все время существования ЕБС утечек персональных данных не было.

Базы данных находятся только на территории РФ, пользоваться ими могут государственные органы и ГУП. Доступ коммерческим организациям к биометрии запрещен.

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