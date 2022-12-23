Повышение квалификации для бухгалтеров

Как скорректировать остаточную стоимость основного средства по новому стандарту

Срок полезного использования основных средств нужно устанавливать по новому стандарту.

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Допустим, что ОС средство уже самортизировано и его балансовая стоимость равна нулю, однако компания продолжаете его использовать. Чтобы скорректировать остаточную стоимость, возьмите первоначальную стоимость ОС с учетом переоценок, которую признали до начала действия ФСБУ 6/2020, и рассчитайте амортизацию исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося СПИ.

А затем вычтите из первоначальной стоимости накопленную амортизацию.

Теперь представим, что запланирвоана модернизация ОС, но провести ее не получается. В этом случае с начала месяца, следующего за датой принятия решения, сумма начисляемой амортизации уменьшится (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Допустим, у вас есть оборудование первоначальной стоимостью 5000 руб. На 31 декабря 2021 года СПИ – 5 лет. Годовая сумма амортизации за 2022 год составила 1000 руб. В декабре 2022 года компания приняла решение о продлении СПИ на 4 года. Оставшийся СПИ – 8 лет. Годовая сумма амортизации, начиная с 2023 года, составит 500 руб. ((5000 – 1000 ) : 8).

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