Как скорректировать остаточную стоимость основного средства по новому стандарту

Допустим, что ОС средство уже самортизировано и его балансовая стоимость равна нулю, однако компания продолжаете его использовать. Чтобы скорректировать остаточную стоимость, возьмите первоначальную стоимость ОС с учетом переоценок, которую признали до начала действия ФСБУ 6/2020, и рассчитайте амортизацию исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося СПИ.
А затем вычтите из первоначальной стоимости накопленную амортизацию.
Теперь представим, что запланирвоана модернизация ОС, но провести ее не получается. В этом случае с начала месяца, следующего за датой принятия решения, сумма начисляемой амортизации уменьшится (п. 37 ФСБУ 6/2020).
Еще больше ситуаций разбираем на курсе повышения квалификации по ФСБУ. И там объясняем не один стандарт, а все шесть новых.
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