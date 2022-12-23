Отправленное уведомление на УСН можно отозвать ради перехода на АУСН

В течение 30 календарных дней с даты постановки на учет уведомление на УСН можно отозвать.
Направить уведомление на автоУСН надо через личный кабинет налогоплательщика.
В нем указывается выбранный объект налогообложения. Заполнять эту форму на бумаге не нужно.
В этом случае при заполнении экранной формы уведомления о переходе на АУСН в ЛК налогоплательщику предлагается проставить признак об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на УСН с даты регистрации.
Таким образом, ранее представленное уведомление будет аннулировано.
Подключайте сервис Клерк.Премиум со скидкой 45%!