АУСН

Отправленное уведомление на УСН можно отозвать ради перехода на АУСН

Если вновь созданные организация или ИП уже подали уведомление о переходе на УСН, но решили перейти на АУСН, переход на УСН можно отменить.

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В течение 30 календарных дней с даты постановки на учет уведомление на УСН можно отозвать.

Направить уведомление на автоУСН надо через личный кабинет налогоплательщика.

В нем указывается выбранный объект налогообложения. Заполнять эту форму на бумаге не нужно.

В этом случае при заполнении экранной формы уведомления о переходе на АУСН в ЛК налогоплательщику предлагается проставить признак об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на УСН с даты регистрации.

Таким образом, ранее представленное уведомление будет аннулировано.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
АУСН
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