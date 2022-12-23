Инвестиции

«Финам» просит у Бельгии и Люксембурга разблокировать активы

Инвесторы смогут получить доступ к своим бумагам и фондам FinEX.

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Брокер «Финам» направил единые заявки о разблокировке активов своих клиентов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, сообщает сайт инвестиционной компании.

«Финам» попросил доступ ко всем заблокированным активам клиентов и фондам FinEX.

22 декабря 2022 года Бельгия и Люксембург выдали лицензии Национальному расчетному депозитарию (НРД) на действия с замороженными активами в депозитариях Euroclear и Clearstream.

За подобными лицензиями в Минфин Люксембурга обратились «Альфа-Капитал», «Велес Капитал», БКС. У Бельгии попросили доступ «Альфа Инвестиции» и Тинькофф-банк.

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