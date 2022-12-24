Весь год в новых субъектах будет мораторий на штрафы за отчетность и налоги с опозданием

Постановление об этом будет подготовлено в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ФНС и Минфина.

Бизнес и жители новых регионов с нового года начнут постепенно интегрироваться в налоговую систему Российской Федерации. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Будет несколько послаблений и отсрочек. Так, имущественные налоги вводятся с 2024 года, а обязанность применять ККТ – с 2025 года.

Все, кто проживал в этих регионах на дату их принятия в состав РФ, смогут избежать двойного налогообложения и уплачивать налоги по ставкам для российских резидентов весь год вне зависимости от срока фактического нахождения в стране.